НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ «Свобода в ночи!» Ночь музеев пройдет уже в 15-й раз

Почти 200 музеев и других мест, связанных с наследием, будут в этот вечер открыты с 18:00 до 23:00 и предложат гостям увлекательные специальные программы.

В Ночь музеев билеты в музеях будут стоить всего один евро. Многие музеи и места, связанные с наследием, будут и вовсе открыты БЕСПЛАТНО.

Вход в музеи, присоединившиеся к проекту Музейной карты, при предъявлении музейной карты также БЕСПЛАТНЫЙ. В этом году Музейная карта снова сделает любителям музеев особое предложение, которое будет действовать только в Ночь музеев. В рамках Ночи музеев можно будет по дружественной цене приобрести музейную карту, с которой можно в течение целого года бесплатно посещать более ста музеев.

В этот раз для Ночи музеев, которую проводит Союз музеев Эстонии, в результате опроса, проведенного среди музейных работников, была выбрана тема «Свобода в ночи!»

«Ночь музеев пройдет уже в 15-й раз. В прошлом году всего было более 70 000 посетителей, а участвовало 188 музеев и других учреждений, связанных с наследием. То, что количество программ уже приближается к 200, говорит о том, что участники считают Ночь музеев очень важной площадкой для ознакомления публики со своими помещениями, выставками и программами», - прокомментировала исполнительный директор Союза музеев Эстонии Ану Вильтроп.

Также она добавила, что в свободном государстве никогда не должен терять актуальности диалог о свободе, и сейчас, когда в мире продолжает нарастать напряженность, размышление о свободе и ее понимание особенно важны.

Ану Вильтроп рассказала и об одной из программ: «Говоря о свободе в Ночь музеев, мы сосредоточимся и на свободе слова и выражения, на свободе личности, свободе вероисповедания, политической свободе и т.д. Например, к программе Ночи музеев присоединился и недавно созданный Музей запрещенной литературы, программа которого напомнит о том, что мы в Эстонии не ограничены в свободе читать и создавать различную литературу. Этот музей покажет книги, которые по различным причинам и в разное время были запрещены в разных точках мира».

Ознакомиться с программой можно ЗДЕСЬ.