Еще один эстонский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы!

«Я очень рад, что смог показать свой лучший результат за последние годы. Быстрее я был только на этапе Кубка мира в Берлине в 2019 году. Я вышел на соревнования с очень хорошей подготовкой и самочувствием, так что могу быть всем доволен. Единственное, что немного цепляет, так это то, что серебряный призер Петрачек сумел финишировать лишь немногим лучше – он коснулся стенки всего на 15 сотых секунды быстрее меня», - прокомментировал завоевание медали Топкин.