На чемпионате Европы по параплаванию, который проходит на Мадейре, эстонский пловец Матц Топкин с результатом 43,90 завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине в соревновательном классе S4.
Еще один эстонский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы!
Чемпионом Европы стал нейтральный спортсмен в личном зачете Роман Жданов с результатом 41,22, серебро завоевал чех Арност Петрачек со временем 43,75.
«Я очень рад, что смог показать свой лучший результат за последние годы. Быстрее я был только на этапе Кубка мира в Берлине в 2019 году. Я вышел на соревнования с очень хорошей подготовкой и самочувствием, так что могу быть всем доволен. Единственное, что немного цепляет, так это то, что серебряный призер Петрачек сумел финишировать лишь немногим лучше – он коснулся стенки всего на 15 сотых секунды быстрее меня», - прокомментировал завоевание медали Топкин.
Сегодня Топкин примет участие в заплыве на 50 м вольным стилем. Сюзанна Кауль (S10) будет соревноваться на дистанции 100 м вольным стилем в пятницу и на дистанции 100 м на спине в субботу. Робин Ликсор в субботу будет соревноваться на дистанции 100 м брассом.