Директива требует от предприятий проверки соблюдения экологических требований по всей цепочке поставок.

По мнению члена партии «Отечества» Терраса, выполнение установленных обязанностей нереально. «Предприятия не имеют такого же административного потенциала, как страны. В реальности невозможно возложить полную ответственность на предприятия по всей цепочке поставок. На практике это означает, что обязанность крупных компаний по отчетности делегируется малым и средним компаниям, что, в свою очередь, увеличивает бюрократическую и административную нагрузку и приносит дополнительные расходы потребителям», - сказал Террас.

Директива была принята 374 голосами за и 235 против. 19 депутатов воздержались.

Было также принято постановление по упаковке, устанавливающее дополнительные требования к производителям при упаковке товаров и запрещающее к 2030 году одноразовую пластиковую упаковку. «Это еще один пример, в котором конечным пострадавшим является потребитель и который повышает цены на продукты. Необходимо принимать во внимание экологические цели, но с точки зрения производителя и потребителя неразумно налагать очень подробные ограничения на упаковку. Основной вопрос проблемы заключается в переработке отходов, а не в чрезмерных ограничениях», - сказал Террас.

Постановление об упаковке было принято 476 голосами за, 129 против и 24 воздержавшихся. Постановление вступает в силу после его утверждения Советом.