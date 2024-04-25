США тайно поставили Украине 300-километровые ракеты ATACMS. Их уже применили в Крыму

Это оружие стало частью пакета американской помощи в размере 300 млн долларов, который президент Джо Байден одобрил в марте.

В среду вечером о поставках ракет официально заявил представитель Госдепартамента США.

«Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента», - сказал журналистам Ведант Патель, добавив, что ракеты прибыли в Украину в апреле.

По данным собеседника агентства Reuters, который говорил на условиях анонимности, ракеты были впервые применены рано утром 17 апреля - они были запущены по аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму, расположенному примерно в 165 км от украинской линии фронта.

Источник AP сообщил, что удары также были нанесены по российским войскам на подконтрольной им украинской территории. По сведениям газеты New York Times, речь идет об ударе по российским войскам в оккупированном городе Бердянск в Запорожской области.

В течение 2022-23 годов Киев неоднократно просил США о ракетах ATACMS с максимальной дальностью, однако прошлой осенью получил лишь партию ракет старой модификации MGM-140A с предельной дистанцией стрельбы 165 км. Однако теперь Байден тайно одобрил поставки ракет MGM-164/168 с дальностью до 300 км, следует из заявлений американских чиновников.

По словам Пателя, США «сначала не объявляли об этом, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе».