Замок Арменвилье расположен в 50 километрах от Парижа. Он выставлен на продажу по заоблачной цене в 425 миллионов евро, что делает замок одной из самых дорогих частных резиденций в мире.
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ВИДЕО ⟩ Во Франции в обстановке полной секретности по заоблачной цене продается замок
Огромный замок Арменвилье (Château d'Armainvilliers), представляет собой впечатляющее зрелище. Построенный в конце XIX века на фундаменте замка XII века, он принадлежал банковской империи Ротшильдов, а в 1980-х годах был приобретен королем Марокко Хасаном II.