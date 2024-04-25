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ВИДЕО ⟩ Во Франции в обстановке полной секретности по заоблачной цене продается замок

rus.postimees.ee
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Замок Арменвилье расположен в 50 километрах от Парижа. Он выставлен на продажу по заоблачной цене в 425 миллионов евро, что делает замок одной из самых дорогих частных резиденций в мире.

Огромный замок Арменвилье (Château d'Armainvilliers), представляет собой впечатляющее зрелище. Построенный в конце XIX века на фундаменте замка XII века, он принадлежал банковской империи Ротшильдов, а в 1980-х годах был приобретен королем Марокко Хасаном II. 

Сын Хасана II после смерти своего отца в 2008 году продал недвижимость неизвестному покупателю с Ближнего Востока, и теперь замок вернулась на рынок за ошеломляющую сумму в 425 миллионов евро.

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