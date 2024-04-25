Наше сотрудничество с Владимиром завершилось по причине вступления в силу запрета эксплуатации в Эстонии автомобилей с российскими номерами. Он собрался в Россию продавать автомобиль. Перед этим у нас состоялся занимательный диалог.

Владимир известил меня, что уезжает в недельную командировку и что после того, как он уладит дела в России, мы продолжим работать. Я ответил, что увольняюсь, потому что Российская Федерация, не то государство, где во время войны приезжий из Эстонии, пусть и гражданин РФ, может быстро и безболезненно продать автомобиль. Это дело займет минимум два месяца при удачном стечении обстоятельств.

Владимир не поверил, но я оказался прав. Мы встретились через несколько месяцев, и он рассказал мне, как его вынудили оформить внутренний паспорт и полный пакет документов россиянина. Везде его спрашивали, в какой армии он служил, и стоит ли он где-либо на воинском учете? Ответ, что ни в какой армии он не служил и, что он строитель, а не военный, вызывал недоумение у российских госслужащих.

Поскольку продажа автомобиля затянулась, а цены на житье-бытье вопреки басням пропаганды заметно выросли, Владимиру пришлось поискать в России временную подработку. Сотрудник внутренней безопасности частной (подчеркиваю: частной) транспортной компании спросил его, почему у гражданина РФ водительские права, выданные вражеским государством?