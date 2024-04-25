Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, который позволит использовать компенсацию на лечение зубов для оплаты зубного протезирования.
В будущем стоматологическую компенсацию можно будет использовать и на зубные протезы
По действующему закону компенсация на лечение зубов не может быть использована для оплаты протезирования, даже если у человека нет иной потребности в стоматологической помощи. Предлагаемое изменение создаст возможность использовать компенсацию на лечение зубов в соответствии с потребностями человека, будь то лечение зубов или протезирование.
Министерство социальных дел сообщило, что в этом году пособие на стоматологические услуги для взрослых было увеличено до 60 евро, а для более уязвимой целевой группы, то есть пожилых людей, безработных, беременных женщин и людей с ограниченной трудоспособностью, - до 105 евро в год.
Начиная с 2018 года государство также предлагает компенсацию на протезирование в размере 260 евро, которую можно использовать в течение трех лет. Пособием могут воспользоваться пенсионеры по старости и нетрудоспособности, люди старше 63 лет и люди с частичной либо отсутствующей трудоспособностью. Запланированное изменение позволит объединить эти две льготы и поддержать экономически наиболее уязвимых людей, нуждающихся в зубных протезах.
Согласно нововведению, в следующем году компенсацию на лечение зубов в размере 105 евро за 2025 календарный год можно будет использовать за услуги протезирования в дополнение к пособию на протезирование в размере 260 евро. В 2026 году у человека, который не воспользовался компенсацией за 2025 год, будет возможность воспользоваться ею и в 2026 году, то есть льгота составит в общей сложности 210 евро.
«Например, в 2027 году человек, нуждающийся в услуге зубного протезирования, который ранее не воспользовался ни пособием на протезирование, ни компенсацией на лечение зубов, при оплате счета за медицинские услуги может воспользоваться пособием на протезирование в размере 260 евро, а также компенсацией на лечение зубов за текущий и два предшествующих года (3х105 евро, то есть 315 евро). Таким образом, в общей сложности он может потратить на протезирование зубов 575 евро», - сказала Сиккут.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) заявила в пресс-релизе, что, поскольку оплата здравоохранения является тяжелым бременем для многих людей, а протезирование зубов является одной из самых дорогих услуг, пожилым людям и пенсионерам часто приходится делать трудный выбор.
«В среднем у пенсионеров ежегодные расходы на медицинское обслуживание составляют 850 евро, что больше месячной пенсии. Этим нововведением мы надеемся облегчить им жизнь», - добавила министр.
По данным Кассы здоровья, в 2023 году пособием на зубное протезирование воспользовались почти 39 тысяч человек, причем чаще всего им пользовались пенсионеры по старости (11%), а реже всего - пенсионеры по нетрудоспособности (4%).
На реализацию изменения из бюджета Кассы здоровья запланировано 5,9 млн евро в год. Министерство социальных дел ожидает отзывов и согласования законопроекта не позднее 10 мая.