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В будущем стоматологическую компенсацию можно будет использовать и на зубные протезы

rus.postimees.ee
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Зубной врач. Иллюстративное фото.
Зубной врач. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, который позволит использовать компенсацию на лечение зубов для оплаты зубного протезирования.

По действующему закону компенсация на лечение зубов не может быть использована для оплаты протезирования, даже если у человека нет иной потребности в стоматологической помощи. Предлагаемое изменение создаст возможность использовать компенсацию на лечение зубов в соответствии с потребностями человека, будь то лечение зубов или протезирование.

Министерство социальных дел сообщило, что в этом году пособие на стоматологические услуги для взрослых было увеличено до 60 евро, а для более уязвимой целевой группы, то есть пожилых людей, безработных, беременных женщин и людей с ограниченной трудоспособностью, - до 105 евро в год.

Начиная с 2018 года государство также предлагает компенсацию на протезирование в размере 260 евро, которую можно использовать в течение трех лет. Пособием могут воспользоваться пенсионеры по старости и нетрудоспособности, люди старше 63 лет и люди с частичной либо отсутствующей трудоспособностью. Запланированное изменение позволит объединить эти две льготы и поддержать экономически наиболее уязвимых людей, нуждающихся в зубных протезах.

Согласно нововведению, в следующем году компенсацию на лечение зубов в размере 105 евро за 2025 календарный год можно будет использовать за услуги протезирования в дополнение к пособию на протезирование в размере 260 евро. В 2026 году у человека, который не воспользовался компенсацией за 2025 год, будет возможность воспользоваться ею и в 2026 году, то есть льгота составит в общей сложности 210 евро.

«Например, в 2027 году человек, нуждающийся в услуге зубного протезирования, который ранее не воспользовался ни пособием на протезирование, ни компенсацией на лечение зубов, при оплате счета за медицинские услуги может воспользоваться пособием на протезирование в размере 260 евро, а также компенсацией на лечение зубов за текущий и два предшествующих года (3х105 евро, то есть 315 евро). Таким образом, в общей сложности он может потратить на протезирование зубов 575 евро», - сказала Сиккут.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) заявила в пресс-релизе, что, поскольку оплата здравоохранения является тяжелым бременем для многих людей, а протезирование зубов является одной из самых дорогих услуг, пожилым людям и пенсионерам часто приходится делать трудный выбор.

«В среднем у пенсионеров ежегодные расходы на медицинское обслуживание составляют 850 евро, что больше месячной пенсии. Этим нововведением мы надеемся облегчить им жизнь», - добавила министр.

По данным Кассы здоровья, в 2023 году пособием на зубное протезирование воспользовались почти 39 тысяч человек, причем чаще всего им пользовались пенсионеры по старости (11%), а реже всего - пенсионеры по нетрудоспособности (4%).

На реализацию изменения из бюджета Кассы здоровья запланировано 5,9 млн евро в год. Министерство социальных дел ожидает отзывов и согласования законопроекта не позднее 10 мая.

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