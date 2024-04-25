Перевод: Сергей Светлов

Postimees в своей международной рубрике пишет, что согласно опросу общественного мнения, охватившем всю Украину, 51 процент респондентов - то есть более половины - считают коррупцию в государственных учреждениях самой большой угрозой для Украины. Военную агрессию России как наибольшую угрозу видят 46 процентов. Проблемой для украинцев также является то, что из-за войны были отменены выборы и политиков нельзя наказать за коррупцию, отдав голос за кого-то другого.

Отсюда, разумеется, возникает вопрос, почему украинцы не боролись с коррупцией, когда проводились выборы, то есть когда была возможность наказать коррумпированных политиков. Ответ, конечно, заключается в том, что искоренение коррупции не ограничивается только выборами и заменой политиков. Необходимо изменить всю культуру.

Статус кандидата в члены Европейского союза предоставляет Украине возможность для серьезных изменений в ее политической и правовой культуре. Вскоре Украине предстоит начать реальные переговоры о вступлении, и немыслимо, чтобы при текущем уровне коррупции Украина могла стать членом Европейского союза.