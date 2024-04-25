Украине еще предстоит долгий путь в борьбе с коррупцией, но украинцы сделали свой выбор и хотят избавиться от нее, стремясь стать частью Запада.
Перевод: Сергей Светлов
Postimees в своей международной рубрике пишет, что согласно опросу общественного мнения, охватившем всю Украину, 51 процент респондентов - то есть более половины - считают коррупцию в государственных учреждениях самой большой угрозой для Украины. Военную агрессию России как наибольшую угрозу видят 46 процентов. Проблемой для украинцев также является то, что из-за войны были отменены выборы и политиков нельзя наказать за коррупцию, отдав голос за кого-то другого.
Отсюда, разумеется, возникает вопрос, почему украинцы не боролись с коррупцией, когда проводились выборы, то есть когда была возможность наказать коррумпированных политиков. Ответ, конечно, заключается в том, что искоренение коррупции не ограничивается только выборами и заменой политиков. Необходимо изменить всю культуру.
Статус кандидата в члены Европейского союза предоставляет Украине возможность для серьезных изменений в ее политической и правовой культуре. Вскоре Украине предстоит начать реальные переговоры о вступлении, и немыслимо, чтобы при текущем уровне коррупции Украина могла стать членом Европейского союза.
Здесь важно вспомнить, что мы говорили себе примерно 20-25 лет назад перед вступлением в Евросоюз: мы делаем это не ради Европейского союза, а ради себя. То, что необходимо было сделать для вступления в Европейский союз, мы должны были сделать в любом случае. Одной из таких вещей была борьба с коррупцией. То же самое следует помнить и украинцам: борьба с коррупцией должна вестись не для того, чтобы угодить Брюсселю, а для улучшения жизни украинцев. Коррупция подрывает экономику страны, способствует кумовству и позволяет расцветать неписаным правилам и власти олигархов.
То, что украинцы воспринимают коррупцию как самую большую опасность для государства, свидетельствует о том, что их геополитический взор устремлен на Запад. Об этом еще два года назад, до начала полномасштабной войны, сказал бывший посол ЕС в Украине Матти Маазикас.
Борьба с коррупцией означает не только отказ от голосования за каких-то политиков или тюремное наказание для кого-то: она фактически начинается с каждого из нас. Хочет ли обычный украинец поступать так, как того требует закон? Желает ли он, чтобы родственник не помогал ему при приеме на работу? Хочет ли он платить по счетам и отправлять их так, чтобы с них можно было выплатить налоги?
Разумеется, коррупцию в Украине используют в своих интересах Москва и пророссийские политики на Западе, которые не хотят видеть вступления Украины в западные организации. Однако уровень лжи Москвы таков, что вряд ли кто-то воспринимает всерьез то, что Москва говорит об Украине. Поэтому о коррупции в Украине нужно говорить и в дальнейшем - так мы можем надеяться, что Украина когда-нибудь вступит в Европейский союз. Закрепление на Западе статуса Украины как страны с низким уровнем коррупции определенно в интересах Эстонии.