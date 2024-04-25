На сегодняшней пресс-конференции правительства министр здравоохранения Рийна Сиккут рассказала, почему сокращения в государственном секторе не могут быть произведены быстро.
Рийна Сиккут рассказала, почему сокращения в госсекторе не могут быть произведены быстро
На сегодняшней пресс-конференции правительства обсуждались различные сокращения. Обсудили и сокрашения госсектора на сумму один миллиард евро.
Рийна Сиккут заявила, что это невозможно сделать к 2025 году, поскольку такие большие сокращения также потребуют новых ИТ-разработок, но они не будут завершены.