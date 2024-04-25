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Рийна Сиккут рассказала, почему сокращения в госсекторе не могут быть произведены быстро

Лийна Лакс
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Министр здоровья Рийна Сиккут пообещала, что инцидент будет расследован и с помощью Инспекции по защите данных обстоятельства будут быстро выяснены.
Министр здоровья Рийна Сиккут пообещала, что инцидент будет расследован и с помощью Инспекции по защите данных обстоятельства будут быстро выяснены. Фото: Konstantin Sednev

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр здравоохранения Рийна Сиккут рассказала, почему сокращения в государственном секторе не могут быть произведены быстро.

На сегодняшней пресс-конференции правительства обсуждались различные сокращения. Обсудили и сокрашения госсектора на сумму один миллиард евро.

Рийна Сиккут заявила, что это невозможно сделать к 2025 году, поскольку такие большие сокращения также потребуют новых ИТ-разработок, но они не будут завершены.

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