Знаменитая теннисистка может повторить судьбу Анетт Контавейт

Самым успешным годом для 26-летней теннисистки стал 2021 год, когда она одержала победу в Индиан-Уэллсе. Она также дошла до полуфинала на турнире WTA в конце года в Мадриде и Гвадалахаре – тот самом, на котором Анетт Контавейт незабываемо вышла в финал.

2022 год также сложился для испанки удачно: на двух турнирах Большого шлема она дошла до четвертого тура, вышла в полуфинал в Индиан-Уэллсе и в четвертьфинал - в Мадриде. Но потом все пошло под откос.

В прошлом году Пауле Бадоса пришлось пропустить три турнира большого шлема из-за проблем со здоровьем, единственный, в котором она участвовала, был в Уимблдоне, но теннисистка выбыла из соревнований уже во втором круге. В результате она вылетела из топ-100 теннисисток мирового рейтинга.

И в этом году испанку мучают проблемы со спиной, и хотя она смогла участвовать в некоторых турнирах с помощью инъекций кортизона, аж в трёх соперницы одержали техническую победу.

В своем признании WTA Insider Бадоса немного рассказала о своей ситуации: «В Индиан-Уэллсе врачи сказали, что мне очень сложно будет продолжать карьеру. Медики сказали, что уколы кортизона – единственный вариант, который они могут мне предложить, и если я хочу играть еще несколько лет, возможно, придется продолжать делать эти уколы. Я закричала: «Несколько лет? Мне по-прежнему

По словам теннисистки, уколы не снимают боль полностью, но хотя бы делают ее терпимой. Однако, несмотря на сложности, Бадоса пока еще не собирается завершать карьеру.

«Меня заставляет бороться любовь, которую я испытываю к этому виду спорта. Если бы я смогла играть еще три-четыре года, это было бы замечательно», - продолжила она, но дала понять, что ей нужно очень тщательно начинать выбирать турниры, в которых принимать участие.

«Грунтовый корт мне больше всего подходит. Я думаю, что травяной корт тоже подойдет, потому что на нем меньше ударов, но больше всего я страдаю на кортах с жестким покрытием», - сказала Бадоса.

Боли в спине стали причиной, по которой в прошлом году, в возрасте 27 лет завершила карьеру Анетт Контавейт – лучшая эстонская теннисистка.