Начинается строительство второго этапа популярного жилого района в пригороде Таллинна

«За последние месяцы мы продали около десяти новых рядных и парных домов в Уус-Ярвекюла, что является во всех отношениях хорошим результатом. Конечно, рынок сейчас гораздо спокойнее, чем два-три года назад, но хорошо продуманные, представляющие дополнительные ценности новостройки по-прежнему находят покупателей», – прокомментировал решение начать следующий этап строительства руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.

По словам Вяхи, сегодня покупатель недвижимости рассматривает несколько различных вариантов, и только потом принимает решение. «Можно сказать, пиковые времена продаж на стадии документов остались позади. Однако сильные застройщики продолжают заниматься своим делом, и создаваемые ими ценности покупатель может увидеть своими глазами и потрогать своими руками», - сказал Вяхи, добавив, что начало строительства нового этапа важно и для тех десятков семей, которые уже живут в Уус-Ярвекюла.

Всего в Уус-Ярвекюла будут построены рядные и парные дома для 165 семей, которые желают жить в окружении природы, но, в то же время, в непосредственной близости к городу, и при этом предпочитают большую приватность, чем могут предложить многоквартирные дома. В Уус-Ярвекюла есть магазины, школы, детский сад, и они расположены на расстоянии небольшой пешей прогулки, а в город легко добраться как на общественном транспорте, так и на машине.

Второй этап предусматривает строительство трех рядных и восьми парных домов на Ярвекюла-теэ и Киндлузе-теэ. Развитием жилого района Уус-Ярвекюла занимается Invego, финансовый партнер проекта – принадлежащий EfTEN Capital фонд недвижимости EfTEN United Property Fund. Район Уус-Ярвекюла спроектирован в PIN Arhitektid, за строительные работы отвечает NOBE.