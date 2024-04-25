Кащюнас отметил, что Литва пока не рассматривает конкретных мер для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы», - отметил министр.

По его словам, пока трудно оценить точное количество мужчин-украинцев призывного возраста, которые находятся в Литве.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, однако не уточнил, какой именно может быть эта помощь.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года «процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона».

В Евросоюзе отметили, что «приняли во внимание» решение украинских властей об ограничении консульских услуг.