Российские спортсмены не хотят оставаться в России. Фигуристы все чаще ходатайствуют о смене гражданства

«Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают — в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером», - сказал Сихарулидзе.

Он отметил, что с понимаем относится к ситуации, когда семья, родители, ребенок фигуриста имеют паспорт другого государства.

Но «просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях — мне кажется, это немного диковато», - добавил он.

Стоит напомнить, что с началом развязанной Россией войны в Украине спортсмены из страны-агрессора были отстранены от международных соревнований. Многие начали искать возможности для выступлений, одной из которых стала смена спортивного гражданства.

Среди фигуристов в августе 2023 года вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

Дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с партнером и мужем Глебом Смолкиным с этого сезона выступают за Грузию.