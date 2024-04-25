Прорыв армии РФ у Очеретино в Донецкой области: чем это опасно для Украины

Как заявил представитель группы войск «Хортица» Назар Волошин, 24 апреля российское командование ввело в бой на линию Новобахмутовка - Очеретино резерв - 55-ю мотобригаду.

Подтягивает резервы и украинская сторона - на позиции вернулись подразделения 47-й механизированной бригады, ранее державшие оборону у Очеретино, а 100-й механизированной бригаде отдан приказ контратаковать.

Проблема потери Очеретино для ВСУ прежде всего связана с угрозой обрушения всей оборонительной линии на Покровском направлении, к созданию которой украинское командование было вынуждено приступить после оставления Авдеевки.

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Предполагалось, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в западном направлении они упрутся в новые рубежи обороны в районе Карловского водохранилища и реки Волчья, которые трудно форсировать.

А вот районе Очеретино никаких водных препятствий нет, более того, через село проходит дорога Т0511, ведущая прямо на Покровск. Именно этот город глава украинской военной разведки Кирилл Буданов обозначил направлением главного удара российских войск весной-летом этого года.

Возможный прорыв российских войск у Очеретино ставит под угрозу охвата и части ВСУ, обороняющиеся южнее, у села Бердычи. К тому же от Очеретино - менее 15 км до основной рокадной дороги, соединяющей Большую Новосёлку и Константиновку через Покровск.

Карта Фото: BBC