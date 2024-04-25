В деревне Рогозино, к востоку от Печор, в российской приграничной зоне были задержаны три человека из Южной Азии, пытавшихся пересечь границу с Эстонией, сообщила в четверг пресс-служба Псковского пограничного управления ФСБ.
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Вблизи Печор были задержаны три человека, пытавшихся пересечь границу с Эстонией
Как сообщила ФСБ, задержанные были гражданами одной из стран Южной Азии и не имели документов, разрешающих пребывание в пограничной зоне. Гражданство людей в сообщении не уточнялось.