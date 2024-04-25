Правые призывают сменить премьер-министра Каю Каллас и министра финансов Марта Вырклаэва

«Согласно плану министра финансов Марта Вырклаэва, Эстония столкнется с бюджетным дефицитом, который на несколько сотен миллионов больше запланированного ранее: три процента вместо предложенных осенью 1,9 процента. Дуэт Каллас-Вырклаэв планирует решить это несоответствие путем набора кредитов - по оценкам, только на затыкание этой бреши нужно сразу 400 миллионов евро, всего же в 2025 году планируется привлечь почти два миллиарда евро», - отметили правые.

Правые недовольны хаосом в финансах Эстонии. «Вместо того, чтобы брать кредит и начинать только осенью - после выборов - смотреть, можно ли и как-то сократить расходы в бюджете следующего года, отрицательный дополнительный бюджет должен быть принят прямо сейчас, в течение апреля, и сэкономить десять процентов расходов во всех сферах, - сказала лидер Партии правых Лавли Перлинг. - По сути, компенсация текущих расходов с помощью быстрых кредитов не может быть подходящей стратегией для Эстонии, потому что в конечном итоге это сделает беднее каждого эстонца и всю Эстонию в целом».

По словам Перлинг, Каллас и Вырклаэв уже не могут контролировать ситуацию, и у них нет новых содержательных идей по предотвращению финансового краха. Президент банка Эстонии Мадис Мюллер также предостерег от накопления процентных платежей: в 2028 году они могут достичь полумиллиарда евро в год. Это около 700 евро в год на каждого работающего человека, примерно столько же денег уходит на поддержание высшего образования.