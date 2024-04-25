В этом сезоне от гриппа умерло 105 человек

Распространение гриппа идет на спад. На прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы шесть человек, трое из них были моложе 14 лет, а трое старше 60 лет.

По предварительным данным, в этом сезоне с гриппом были госпитализированы 1432 человека, свыше 90 процентов из них не были привиты. От гриппа умерли 105 человек.

Заболеваемость коронавирусом также снижается. За неделю коронавирусом заболели 69 человек, ни один из них не был доставлен в больницу.

Всего на прошлой неделе острыми инфекциями верхних дыхательных путей заболели 2467 человек, из них 43 процента дети до 14 лет.