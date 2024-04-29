На прошлой неделе депутаты Рийгикогу инициировали законопроект, объявляющий Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России, так как с февраля 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине. Но несут ли ответственность за слова Кирилла подчиняющиеся ему русские приходы, действующие в Эстонии?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Мне как-то по барабану, лишь бы церковь была»: жители Эстонии о конфликте вокруг Московского патриархата
В проекте заявления Рийгикогу также подчеркивается, что государство защищает принцип свободы вероисповедания, но должно защищать людей и от террористической и иной враждебной пропаганды, а также от призывов к насилию.
Нужно ли в таком случае русским приходам выходить из подчинения Московскому патриархату и может ли правительство вмешиваться в дела церкви? На эти вопросы Rus.Postimees ответили жители Таллинна.
Марина
Да, русские приходы должны выйти из подчинения Московскому патриархату, так как он плохо зарекомендовал себя в связи с последними событиями и к нему нет никакого доверия. Церкви могли бы быть самостоятельным.
Поддерживаю ли я идею правительства признать Московский патриархат террористической организацией, поддерживающую военную агрессию в РФ? Думаю, да.
Правительство может вмешиваться в дела церкви. В каждой стране все действует вместе, поэтому если это ведет к каким-то последствиям, правительство может встрять.
27 марта 2024 года патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к священной войне, направленной, в том числе, против «сатанизма», действующего под влиянием западного мира. Это означает агрессивное противостояние европейскому пространству ценностей. По словам московского патриарха, Украина должна быть частью «Русского мира», и, согласно его заявлению, вся так называемая постсоветская территория, включая Эстонию, находится в сфере влияния Российской Федерации.
Александр
Я в этом не соображаю. В церковь не хожу. Это пусть они думают, они же законы принимают.
Наверное, правительству не нужно влезать в дела церкви.
Надежда
Наверное, нет. У каждого своя конфессия. Эстоноязычные люди ходят в свою церковь, русскоязычные - в свою. Почему нет?
Наверное, если правительство поддерживает церковь, то оно может вмешиваться в ее дела, а если нет, то - нет.
Юрий
Мне как-то по барабану. Лишь бы церковь была и люди могли прийти и поклониться Богу.
Считаю, что правительство не должно вмешиваться в дела церкви. Единственное - может, помочь, если надо.
Житель Таллинна
Неправильно это все! Надо оставить как было. И так напряжение зашкаливает уже.
Валентина
Я далека от этого, не могу ответить на этот вопрос.
Может ли правительство вмешиваться в дела церкви? Сейчас все возможно. Вы же видите, как где-то начинается… Языки, снос памятников, церквей… Так что все идет, как идет.
Часть приходов может перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата, другие будут изо всех сил держаться за Москву, а некоторые останутся где-то посередине. Профессор истории церкви Тартуского университета Прийт Рохтметс считает, что это наиболее вероятный сценарий. Министерство внутренних дел также предвидит подобное развитие событий.
Татьяна
Я неверующий человек, поэтому никогда даже об этом не задумывалась.
Раньше считалось, что правительство не может вмешиваться в дела церкви. Теперь я не знаю, времена другие, слишком много всего такого, чего не было раньше. Но, по моему мнению, это неправильно.
Артем
Не могу сказать точно, надо или не надо отделяться... Церковь есть церковь, одна. А то, что правительство вмешивается в дела церкви - неправильно. Правительство и так очень многие вещи неправильно делает.
Юлия
Я не считаю эту позицию правильной. Я вообще не считаю, что правительство должно вмешиваться в церковные дела. У нас церковь отделена от государства, и в России так же, это вообще не ее юрисдикция.
Сложный вопрос на самом деле. Мне кажется, это непродуманное заявление (речь о заявлениях Патриарха Кирилла - прим. автора). Наши политики тоже много чего непродуманного говорят, но, тем не менее, мы стараемся спокойно к этому относиться. Да, церковь - отдельно, государство - отдельно. Судить ее мы не вправе.