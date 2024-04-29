ОПРОС НЕДЕЛИ «Мне как-то по барабану, лишь бы церковь была»: жители Эстонии о конфликте вокруг Московского патриархата

Наверное, правительству не нужно влезать в дела церкви.

Надежда

Надежда. Фото: Константин Седнев

Наверное, нет. У каждого своя конфессия. Эстоноязычные люди ходят в свою церковь, русскоязычные - в свою. Почему нет?

Наверное, если правительство поддерживает церковь, то оно может вмешиваться в ее дела, а если нет, то - нет.

Юрий

Юрий. Фото: Константин Седнев

Мне как-то по барабану. Лишь бы церковь была и люди могли прийти и поклониться Богу.

Считаю, что правительство не должно вмешиваться в дела церкви. Единственное - может, помочь, если надо.

Житель Таллинна

Житель Таллинна. Фото: Константин Седнев

Неправильно это все! Надо оставить как было. И так напряжение зашкаливает уже.

Валентина

Валентина. Фото: Константин Седнев

Я далека от этого, не могу ответить на этот вопрос.

Может ли правительство вмешиваться в дела церкви? Сейчас все возможно. Вы же видите, как где-то начинается… Языки, снос памятников, церквей… Так что все идет, как идет.

Часть приходов может перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата, другие будут изо всех сил держаться за Москву, а некоторые останутся где-то посередине. Профессор истории церкви Тартуского университета Прийт Рохтметс считает, что это наиболее вероятный сценарий. Министерство внутренних дел также предвидит подобное развитие событий.

Татьяна

Татьяна. Фото: Константин Седнев

Я неверующий человек, поэтому никогда даже об этом не задумывалась.