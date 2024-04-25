После того как специальная комиссия Союза конькобежного спорта Эстонии заслушала жалобщиков, свидетелей, экспертов, а также саму Анну Леванди – тренера по фигурному катанию - по поводу выдвинутых против нее обвинений в неподобающем обращении, было принято решение ограничиться в отношении тренера предупреждением.
Союз конькобежного спорта Эстонии принял решение вынести предупреждение тренеру Анне Леванди
В Союзе конькобежного спорта Эстонии обращают внимание на то, что спортсмены и их родители в наше время требовательнее, чем раньше, относятся к спорту как к процессу, и это предъявляет новые требования к тренерам. Комиссия Союза конькобежного спорта Эстонии советует всем тренерам избегать эмоциональных, а иногда и излишне критических высказываний, чтобы избежать конфликтных ситуаций при общении с детьми и их родителями, и сохранять взаимопонимание, говорится в пресс-релизе.
«Союз конькобежного спорта Эстонии хочет быть поддержкой для юных спортсменов, их родителей и тренеров. Для этого мы планируем организовывать различные тренинги и обязательно выясним у тренеров, какие курсы им были бы нужны в их сфере. Мы рекомендуем и родителям принимать участие в тренингах, связанных с эмоциями, психологией в спорте, поскольку в тренировочном процессе все участники должны учитывать индивидуальные особенности, готовность и общее самочувствие ребенка», - сказала Майре Арм, президент Союза конькобежцев, которая руководила работой комиссии.
В ходе разбирательства жалобы на физическое насилие не подтвердились. А предел терпения в отношении психологического насилия и конфликтных ситуаций, возникающих время от времени в любом сотрудничестве, очень индивидуален; но один такой словесный конфликт, ставший острым для обеих сторон, нашел подтверждение. Леванди признала это, выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и извинилась за нее.
«В результате многочисленных бесед комиссия пришла к выводу, что критика и резкие высказывания, приписываемые Анне Леванди, основаны на ее желании побудить спортсменов, тренирующихся по программе спортсменов высшего уровня, работать еще усерднее. Комиссия не нашла злого умысла в тренерской работе или действиях Леванди», - добавила Арм.
Вся критика касалась чрезвычайно напряженного и требовательного процесса подготовки спортсменов высшего уровня. В ходе расследования комиссия установила, что значительная часть обвинений, которые были представлены как правдивые, оказались преувеличениями; возникли большие противоречия, а часть обвинений была снята, поскольку фигуранты дела не подтвердили их лично. Комиссия отметила, что записей критических ситуаций нет, хотя обучение проходит в группах и также открыто для родителей.
«Мы предельно внимательно отнеслись к жалобам на тренера и проверяли жалобы и дошедшую до нас информацию, максимально скрупулезно. В ходе работы комиссии новых жалоб не поступало. Мы связались со всеми известными нам лицами, которые подавали жалобы или которых мы узнали в описанных ситуациях, чтобы их выслушать. Мы также выслушали объяснения очевидцев и Анны Леванди, чтобы составить максимально полную картину. Мы также общались с различными экспертами. Всего комитет поговорил с десятью людьми и обсудил эпизоды вплоть до 17-летней давности, по которым, понятно, невозможно занять твердую позицию. Мы понимаем, что может возникнуть ожидание, что комиссия обнаружила доказательства или опровержения по каждому эпизоду, но, к сожалению, все оказалось не так просто. Анализ осложнялся тем, что многие из описанных эпизодов были ситуациями «слово против слова». Кроме того, некоторые люди изменили свои позиции», - сказала Арм.
16 января 2024 года Союз конькобежного спорта Эстонии получил от Эстонского фонда спортивной этики и антидопинга выписку из жалобы на тренера по фигурному катанию Анну Леванди. 31 января правление Союза решило сформировать комиссию для рассмотрения жалобы, в состав которой вошли Майре Арм, Вадим Белобровцев, Яна Куура и Эре Лусти.