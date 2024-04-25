Союз конькобежного спорта Эстонии принял решение вынести предупреждение тренеру Анне Леванди

Вся критика касалась чрезвычайно напряженного и требовательного процесса подготовки спортсменов высшего уровня. В ходе расследования комиссия установила, что значительная часть обвинений, которые были представлены как правдивые, оказались преувеличениями; возникли большие противоречия, а часть обвинений была снята, поскольку фигуранты дела не подтвердили их лично. Комиссия отметила, что записей критических ситуаций нет, хотя обучение проходит в группах и также открыто для родителей.

«Мы предельно внимательно отнеслись к жалобам на тренера и проверяли жалобы и дошедшую до нас информацию, максимально скрупулезно. В ходе работы комиссии новых жалоб не поступало. Мы связались со всеми известными нам лицами, которые подавали жалобы или которых мы узнали в описанных ситуациях, чтобы их выслушать. Мы также выслушали объяснения очевидцев и Анны Леванди, чтобы составить максимально полную картину. Мы также общались с различными экспертами. Всего комитет поговорил с десятью людьми и обсудил эпизоды вплоть до 17-летней давности, по которым, понятно, невозможно занять твердую позицию. Мы понимаем, что может возникнуть ожидание, что комиссия обнаружила доказательства или опровержения по каждому эпизоду, но, к сожалению, все оказалось не так просто. Анализ осложнялся тем, что многие из описанных эпизодов были ситуациями «слово против слова». Кроме того, некоторые люди изменили свои позиции», - сказала Арм.