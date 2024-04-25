Департамент транспорта подготовил проект снижения шума

В Эстонии порядок подготовки стратегических шумовых карт и планов действий на их основе регулируется законом об охране атмосферного воздуха и изданным на его основе постановлением министра окружающей среды.

План действий по снижению воздушного шума пересматривается и обновляется каждые пять лет. Предыдущие планы действий по снижению транспортного шума на государственных дорогах были составлены в 2008, 2012 и 2018 годах.

По данным переписи дорожного движения 2019 года, снижениея уровня шуиа требуют участки дорог протяженностью 401 км с интенсивностью движения свыше трех миллионов автомобилей в год, то есть больше 8220 автомобилей в сутки.

При подготовке плана действий были учтены запланированные дорожные проекты на рассматриваемых участках дороги, их решения и меры по снижению шума, а также ожидаемые сроки их реализации.

План действий по снижению уличного шума будет представлен общественности с 25 апреля по 16 мая.

Мероприятия плана действий финансируются из средств госплана содержания дорог на 2024-2027 годы, и с 2026 года на строительство шумозащитных барьеров планируется выделять в среднем 600 тысяч евро в год. Перед началом работ по строительству шумозащитного барьера проводятся подготовительные мероприятия, такие как проектирование и, при необходимости, другие фундаментальные исследования.

План мероприятий по снижению шума был заказан Транспортным департаментом предприятию Kajaja Acoustics OÜ, а его подготовку финансировал Центр экологических инвестиций.