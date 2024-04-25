Поселившиеся в посылочном автомате грызуны испортили посылку

В прошлый четверг Присцилла Ымблус забрала свой заказ из интернет-магазина и была в недоумении от разорванной с нескольких сторон упаковки. «Сначала я подумала, что курьер попытался засунуть посылку в ячейку поменьше и повредил ее... Кто бы мог подумать, что это сделали мыши - как они вообще могли попасть в посылочный автомат? - сказала Ымблус. - Когда я осматривала посылку дома, я обнаружила, что края были как будто пожеваны. Также грызуны решили оставить мне небольшой "сюрприз" прямо в пакете, и тогда мне все стало ясно», - рассказала Ымблус о найденном мышином помете прямо в своей посылке.