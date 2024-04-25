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Поселившиеся в посылочном автомате грызуны испортили посылку

Мерлин Кульд
, репортер
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Клиент, который заказал одежду онлайн и отправился забирать свою посылку из автомата DPD на автобусной станции в Вильянди, столкнулся с неприятным сюрпризом: его посылка была разорвана. Дома при рассмотрении стало понятно, что на нее напали грызуны.

Перевод: Каролийна Вертяева

В прошлый четверг Присцилла Ымблус забрала свой заказ из интернет-магазина и была в недоумении от разорванной с нескольких сторон упаковки. «Сначала я подумала, что курьер попытался засунуть посылку в ячейку поменьше и повредил ее... Кто бы мог подумать, что это сделали мыши - как они вообще могли попасть в посылочный автомат? - сказала Ымблус. - Когда я осматривала посылку дома, я обнаружила, что края были как будто пожеваны. Также грызуны решили оставить мне небольшой "сюрприз" прямо в пакете, и тогда мне все стало ясно», - рассказала Ымблус о найденном мышином помете прямо в своей посылке.

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