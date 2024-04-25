В Раквере из помещения одного из предприятий было украдено около тысячи литров топлива.
В Ляэне-Вирумаа воры украли тысячу литров топлива
24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что из грузовиков, стоявших на территории предприятия в городе Раквере, Ляэне-Вирумаа, было украдено около тысячи литров топлива.
Пресс-секретарь Лийз Касс отметила, что для выяснения точных обстоятельств происшествия ведется уголовное производство, возбужденное на основании раздела
Пенитенциарного кодекса, посвященного краже.
Расследование ведет Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны под руководством Вируской окружной прокуратуры.