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В Ляэне-Вирумаа воры украли тысячу литров топлива

Ану Вийта-Неухаус
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Грузовики.
Грузовики. Фото: IMAGO/Lehtikuva

В Раквере из помещения одного из предприятий было украдено около тысячи литров топлива.

24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что из грузовиков, стоявших на территории предприятия в городе Раквере, Ляэне-Вирумаа, было украдено около тысячи литров топлива.

Пресс-секретарь Лийз Касс отметила, что для выяснения точных обстоятельств происшествия ведется уголовное производство, возбужденное на основании раздела

Пенитенциарного кодекса, посвященного краже.

Расследование ведет Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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