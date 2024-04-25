Самокат Bolt пролежал на дне реки четыре дня

Перевод: Каролийна Вертяева

Самокат находился в речной воде с прошлого воскресенья. Его заметил человек, пересекавший мост и сообщил об этом в службу поддержки клиентов Bolt. Однако в среду самокат все еще находился на дне реки.

«Если электросамокат достиг дна водоема, реакция зависит от случая, - сказала представитель Bolt Лийзи Мария Алексиус. - Поскольку в подобных ситуациях также необходимо специальное оборудование, вполне нормально, что на его получение уходит немного больше времени».

По словам Алексиус, самокаты с повреждениями от воды осматриваются механиками, производится необходимый ремонт, и, если самокат проходит контроль качества, через некоторое время его можно снова использовать в городе.

«Электросамокаты собирают и привозят обратно в город специально обученные люди, - добавила Алексиус. - Все самокаты необходимо заряжать через определенный промежуток времени и при этом проверять их техническое состояние. Для этого у Bolt есть отдельная команда в каждом городе».