TTJA предупреждает туристов о фирме Kon Tiki Reisid

В этом году фирма Kon Tiki Reisid OÜ отменила два туристических пакета в Доминиканскую республику - в начале марта и начале апреля. В связи с отмененными рейсами комиссии по потребительским спорам при TTJA поступило 44 требования о возврате денег.

При отмене пакетного тура туроператор обязан немедленно, не позднее, чем в течение 14 дней, вернуть полученную оплату. Содержание всех жалоб в адрес Kon Tiki Reisid OÜ одинаковое - туорператор не вернул оплату отмененных рейсов, а в тех случаях, когда обещал компенсацию, не выплатил и компенсацию.

Туроператор вернул многим туристам оплату. В то же время, TTJA постоянно поступают новые жалобы, в том числе от туристов, ждущих возврата денег за отмененный мартовский рейс.

По состоянию на четверг департамент рассматривает 18 жалоб. Департамент также начал проверку в отношении Kon Tiki Reisid OÜ, чтобы оценить его способность исполнять свои обязанности. Сейчас департамент ждет части данных и пока не может дать окончательную оценку.

TTJA рекомендует перед покупкой рейса у Kon Tiki Reisid OÜ взвесить потенциальные риски.

TTJA также просит всех туристов, чьи пакетные туры отменили и которые ждут возврата оплаты, обращаться с жалобой в TTJA. Кроме жалобы следует также представить подтверждающие покупку и оплату рейса документы и переписку об отмене поездки, возврате оплаты, потенциальной компенсации и прочих соглашениях.

TTJA имеет право информировать общественность о предупреждении опасности, подозрении, опасности или правонарушении, чтобы позволить потребителям принимать осознанные и продуманные решения о покупках.