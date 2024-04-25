В России молодых людей приговорили к тюремному заключению из-за граффити «Смерть режиму!»

Двум другим фигурантам уголовного дела, 19-летнему Александру Снежкову и 23-летнему Владиславу Вишневскому, назначили шесть лет колонии и полтора года принудительных работ соответственно.

Лизунову и Снежкова задержали в октябре 2022 года. По версии следствия, подростки нарисовали граффити со словами «Смерть режиму!» в одном из гаражных кооперативов Читы. Также их подозревали в администрировании двух телеграм-каналов об антивоенных протестах, в одном из которых якобы вышел пост, одобряющий поджоги военкоматов.

Против школьников возбудили дело по трем уголовным статьям: о призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК) и экстремистской деятельности (статья 280 УК), а также вандализму по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК).

Первоначально подростки находились под подпиской о невыезде, однако в январе 2023 года Снежкова отправили в СИЗО, а Лизунову - под домашний арест. Перед этим их внесли в реестр террористов и экстремистов. В апреле Лизунову перевели в СИЗО из-за нарушения режима домашнего ареста - она вернулась домой на два часа позже установленного времени, отмечая день рождения матери.

В ходе процесса суд прекратил уголовное преследование Лизуновой по статье о вандализме из-за того, что она несовершеннолетняя (для несовершеннолетних срок давности сокращен законом).

Прокурор на прениях требовал назначить Снежкову семь лет колонии, а Лизуновой - пять лет лишения свободы.