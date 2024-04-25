Анна Леванди: если не уважать труд педагогов, у нас скоро не будет ни тренеров, ни учителей

Перевод: Каролийна Вертяева

Публикуем полный текст поста Леванди в социальных сетях:

«Дорогие жители Эстонии, моя дорогая спортивная семья, дорогие друзья!

Я долго и тщательно изучала себя, ожидая решения от Союза конькобежного спорта. Я чувствую, что отдала конькобежному спорту все, что у меня было: свое время, профессиональные советы, опыт, вдохновение, энергию и, самое главное, любовь. Если конькобежный спорт - это твоя жизнь, то в жизни случаются ошибки.

Конфликтов следует избегать, но также важно разрешать их разумно. Разногласия нужно обсуждать, пытаться понять другую сторону, иногда просить прощения, иногда прощать и ощущать, что тебя прощают.

Каждый мой ученик, в которого я вложила свои силы на спортивном пути, мне дорог. Меня очень тронуло, что так много учеников выразили мне в эти дни поддержку и сказали, что я научила их важным вещам и тому как оставаться человеком.

К сожалению, некоторые из моих многочисленных учеников вспоминают время, проведенное на льду с негативными эмоциями, и мне очень жаль тех, у кого осталась спортивная травма. Спортом нужно заниматься для того, чтобы он развивал, приносил положительные эмоции и радость от самопреодоления. Если спорт - это только выполнение амбиций родителей, тяжелая и неприятная обязанность, то в душе ребенка останутся раны, с которыми нужно будет справляться и во взрослом возрасте.

Я понимаю, что два человека могут вспоминать один момент совершенно по-разному. Мне искренне и от всего сердца жаль, если моими словами я кого-то задела. Я никогда не была злонамеренной. Я еще раз прошу прощения и стараюсь извлечь уроки из своих ошибок.

В спорте важно делать все возможное для блага спортсменов. В настоящее время кажется важным приложить усилия и в пользу тренеров и учителей. Работа педагогов заслуживает уважения. Если этого нет, то у нас скоро не будет ни тренеров, ни учителей. К сожалению, некоторые родители относятся к педагогам как к круглосуточно работающим служителям, которым можно звонить и отправлять сообщения в любое удобное для них время».