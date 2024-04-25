Лукашенко пригрозил Западу апокалипсисом

Если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, настанет апокалипсис. Об этом заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

«Если ситуация сложится угрожающе - прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, - Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово», - заявил Лукашенко.

По его мнению, в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Беларуси, поскольку Минск разместил у себя ядерное оружие России.

«В этом случае противник получит мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб», - пригрозил Лукашенко.

Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться Москвой как нападение на РФ.

Сам Путин в последнее время заявлял, что российская ядерная доктрина допускает два возможных порога применения ядерного оружия: ответный удар на первый ядерный удар противника и если само существование России как государства окажется под угрозой, даже если будет применено обычное оружие.