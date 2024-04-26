Брал в заложники женщину: кто связан с бизнес-проектом в Таджикистане, который понравился мэру Нарвы?

В начале апреля Rus.Postimees писал о планах мэра Нарвы Яана Тоотса посетить столицу Таджикистана и тем самым поспособствовать развитию бизнеса в нашем приграничном городе. Тогда Тоотс еще сомневался, поедет ли, но сегодня уже известно, что визит в Душанбе состоится. Идея двусторонних связей между Нарвой и Таджикистаном принадлежит нарвскому предпринимателю Андрею Фещенко, чья биография содержит неожиданные факты.
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Недавно Rus.Postimees выяснил, что мэр Нарвы Яан Тоотс планирует поехать в Таджикистан чтобы способствовать развитию бизнеса в Нарве. Сегодня уже известно, что визит состоится с 27 апреля по 2 мая по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насреддина Исматулло и директора Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Сироджиддинзоды Бахриддина.