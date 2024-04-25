Разочарованные в «своем государстве». Что не так с ограничением прав украинских мужчин за границей

Те мужчины, которые давно живут за границей, или выехали из Украины во время войны легально, могли встать на такой учет. Если они этого не сделали, но им пришла повестка, их родители или другие родственники могли написать письмо в ТЦК о том, что сын с определенной даты проживает за границей, смысла объявлять его в розыск нет, объясняет Елена Хоменко.

Но если человек выехал нелегально, то такие меры его «не страхуют», говорит юрист.

Вечером 24 апреля МИД сообщил о решении выдавать внутренние и загранпаспорта только в Украине, пересылать их за границу теперь нельзя.

Хотя многодетные родители, люди с инвалидностью, опекуны и другие категории граждан, которые во время военного положения имеют право выезжать за границу, все еще могут получать новые документы вне Украины.

Фото: Postimees

Это означает, что к людям, которые выехали до или во время военного положения, легально или нет, могут применять разный подход в предоставлении консульских услуг.

Проблемы также могут быть у ребят, которые учатся за границей и достигли 16-летия, говорит Веселовская.