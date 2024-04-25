«Новости в 7» за 25 апреля: и снова в бюджете не хватает миллиарда, цех по ремонту бронетехники в Тапа, летающий автомобиль впервые прокатил пассажира, уникальные авторские сумочки от Анны Завадской

Сегодня в выпуске:

- Правящая коалиция ищет выход из финансового тупика - в бюджете не хватает как минимум миллиарда евро. Ситуация самая серьезная за более чем 30 лет восстановленной независимости.

- Это важно: плачевные результаты эксперимента по замерам средней скорости на шоссе, почему жители Венеции вышли на марш протеста

- Оборонный потенциал пополнился тыловыми техническими возможностями по починке и обслуживанию тяжелой бронИрованной военной техники. На открытии ремонтного цеха в Тапа побывал наш региональный корреспондент

- Знаменитый французский композитор электронной музыки Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром первого в мире летающего автомобиля. Разработка словацких инженеров успешно покоряет небеса, совершив уже более полутысячи взлетов и посадок. Когда новинка появится в продаже?

- Это интересно: что за одну ночь произошло со знаменитой мельницей на кабаре Мулин Руж в Париже и кто стал чемпионом Европы по имитации крика чаек?

- Женская сумочка - модный аксессуар и неотъемлемая часть эффектного образа. Дизайнер из Таллинна Анна Завадская создает уникальные сумки, обладающие как минимум одним по-настоящему гениальным свойством. Каким - узнаете из нашего сюжета!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 25 апреля.