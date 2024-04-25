Во вторник Таллиннское горсобрание обсудит вотум недоверия Евгению Осиновскому

Перевод: Каролийна Вертяева

Неделю назад 39 депутатов от фракции Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Таллиннском городском собрании инициировали вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому, сославшись на игнорирование принципа тайного голосования на выборах мэра, что позволило повлиять и оказывать давление на членов комиссии.

По мнению председателя фракции Центристской партии Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, на выборах мэра Таллинна был нарушен один из основных принципов проведения выборов – тайна голосования. «Третий тур голосования на выборах мэра не был тайным, потому что четыре фракции использовали на голосовании маркировку, чтобы определить, голосуют ли их члены в соответствии с договоренностью», - сказал Кландорф, добавив, что поэтому депутаты городского собрания, подписавшиеся под вотумом недоверия, не считают возможным продолжение полномочий Евгения Осиновского на посту мэра Таллинна.

«При каждом голосовании количество голосов было разным, что говорит о влиянии и давлении на членов комиссии. Если бы состоялся и четвертый тур, уже могли бы быть выявлены лица, не проголосовавшие за кандидата в мэры Евгения Осиновского. Есть несколько сообщений и свидетельств того, что депутаты также фотографировали свои бюллетени во время голосования», - сказал Кландорф.

14 апреля социал-демократ Евгений Осиновский получил 38 голосов в первом туре голосования в Таллиннском городском собрании и не был избран. Во втором туре голосования Осиновский получил поддержку 39 депутатов. Только с третьей попытки Осиновский набрал 41 голос в Таллиннском собрании, состоящем из 79 членов, и был избран мэром Таллинна.

Заседание городского совета начнется во вторник в 12.00.