Прогноз погоды: стоит ожидать потепление

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах и побережье преимущественно западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вечером осадки реже. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 13 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 10-15, на побережье и во время дождей местами до шести градусов тепла.