По прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни по многим регионам ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ненадолго достигнет 18-21 градуса тепла.
Прогноз погоды: стоит ожидать потепление
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах и побережье преимущественно западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вечером осадки реже. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 13 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 10-15, на побережье и во время дождей местами до шести градусов тепла.
В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Ветер преимущественно южных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье 6-11 градусов тепла.
В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно южных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 15-21, на побережье 9-14 градусов тепла.