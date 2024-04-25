Власти Украины запретили находящимся за рубежом военнообязанным украинцам получать паспорта за пределами страны

В документе говорится, что теперь украинцы мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспорта в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы (ГМС) Украины, а пересылка паспортов таким гражданам «в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется». При этом нововведения не распространяются на ряд категорий украинцев, включая граждан Украины, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения, введенного в стране после начала полномасштабного российского вторжения.

В МИД Украины отметили, что постановление правительства касается выдачи паспортов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным через специальный паспортный сервис - государственное предприятие «Документ». В то же время в министерстве заявили, что украинцы, подпадающие под ограничения, не смогут получить паспорта и в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, поскольку их пересылка для организации выдачи документов в таких учреждениях также запрещена постановлением правительства.

Порядок работы консульской службы МИД Украины останется без изменений, говорится в разъяснении. Ведомство предоставляет консульские услуги в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины. Однако пока предоставление консульских услуг, за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину, гражданам страны призывного возраста МИД Украины не осуществляет. О том, что ведомство ввело такие ограничения, стало известно 22 апреля.