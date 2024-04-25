В марте в Нарве вспыхнул скандал, когда члены совета Нарвского музея Алексей Мяги и Вадим Орлов подвергли сомнению деятельность директора Марии Сморжевских-Смирновой при организации выставки «Нарва 1944». Ее обвинили в незаконном расходовании средств и несоответствующей уставу деятельности. На заседании совета музея все обвинения были опровергнуты, а Союз музеев и Министерство культуры выступили в защиту директора.
Директор Нарвского музея: Россия готовится снова устроить 9 мая концерт у реки, а мы готовимся им ответить
Перевод: Каролийна Вертяева
Отвечая на вопрос о том, достигнут ли теперь трудовой мир и можно ли продолжать работу в обычном ритме, Мария Сморжевская-Смирнова заявила, что у них нет рутины в работе, потому что у них много идей, над которыми они продолжают работать. Она привела в пример предстоящий День Европы 9 мая, когда со стороны России снова готовится какой-то концерт на другом берегу реки, а музей готовится ответить на это. Год назад они развесили на восточной стене Нарвского замка большой кровавый портрет Путина.
«Мы сотрудничаем с Европейской комиссией, и скоро мы покажем результаты, которые послужат сообщением как жителям Нарвы, так и жителям соседнего города», - подтвердила Сморжевских-Смирнова Postimees.
Мария Сморжевская-Смирнова подчеркнула, что завершается очень большая работа - реконструкция западного двора Нарвского замка, где в будущем будет намного больше свободного пространства. Скоро начнется пик посещений замка, и по словам директора, они к этому готовы.
Сморжевская-Смирнова довольна, что Союз музеев следит за их деятельностью и что они получают поддержку от коллег из разных уголков Эстонии.
Она подчеркнула, что теперь они могут сосредоточиться на своей работе. «Обратная связь и поддержка, которую мы получили, играли большую роль. Для меня очень важно, чтобы коллеги также чувствовали эту поддержку. Спасибо всем, кто нас поддерживал и освещал нашу деятельность в более широком контексте», - сказала она.
Руководитель отдела внутреннего аудита Министерства культуры Криста Нельсон признала, что члены совета, Алексей Мяги и Вадим Орлов, которые в марте создали скандальную ситуацию вокруг выставки Нарвского музея и подвергли сомнению работу директора Марии Сморжевских-Смирновой, до сих пор не успокоились.
Они не подписали протокол заседания совета с начала месяца, потому что они постоянно находят какие-то формулировки, которые, по их мнению, неправильные. Они также потребовали предоставления записей с заседания и пытаются найти там подтверждение своим сомнениям. На совещании они переходили на русский язык, что, по словам Нельсон, не допускается, и эти нарушения также зафиксированы в протоколе. Безусловно, вызывает смешанные чувства выбор Нарвского городского собрания утвердить в качестве членов совета лиц, которых внутренняя деятельность музея, кажется, беспокоит; кроме того, Алексей Мяги также является одним из «героев» этого года в ежегодной отчетности КАПО как подозреваемый в ведении враждебной деятельности.