Директор Нарвского музея: Россия готовится снова устроить 9 мая концерт у реки, а мы готовимся им ответить

Перевод: Каролийна Вертяева

Отвечая на вопрос о том, достигнут ли теперь трудовой мир и можно ли продолжать работу в обычном ритме, Мария Сморжевская-Смирнова заявила, что у них нет рутины в работе, потому что у них много идей, над которыми они продолжают работать. Она привела в пример предстоящий День Европы 9 мая, когда со стороны России снова готовится какой-то концерт на другом берегу реки, а музей готовится ответить на это. Год назад они развесили на восточной стене Нарвского замка большой кровавый портрет Путина.

«Мы сотрудничаем с Европейской комиссией, и скоро мы покажем результаты, которые послужат сообщением как жителям Нарвы, так и жителям соседнего города», - подтвердила Сморжевских-Смирнова Postimees.

Мария Сморжевская-Смирнова подчеркнула, что завершается очень большая работа - реконструкция западного двора Нарвского замка, где в будущем будет намного больше свободного пространства. Скоро начнется пик посещений замка, и по словам директора, они к этому готовы.

Сморжевская-Смирнова довольна, что Союз музеев следит за их деятельностью и что они получают поддержку от коллег из разных уголков Эстонии.