На Майский забег зарегистрировалось более 10 000 участниц

Растущая в последние дни активность регистрация обещает, что в забеге вновь примет участие более 15 000 любительниц бега.

На Майском забеге женщины и девушки смогут принять участие в традиционной семикилометровой дистанции. Ее можно будет пробежать, пройти или пройти скандинавской ходьбой. Можно выбрать дистанцию с хронометражем и без него. Трассы будут проходить по дорогам и тропам здоровья в окрестностях Маарьямяги.

Всех пришедших к финишу ждут подарки от спонсоров, медаль с цветами вишни и традиционное предложение рейса от Tallink. Маленьким любителям бега предлагают бесплатные детские забеги Limpa.

18 мая на Таллиннском певческом поле также будет открыта выставка-ярмарка, где будут представлены товары для спорта и досуга, можно будет ознакомиться с различной продукцией для здоровья и зарегистрироваться на спортивные мероприятия.

День завершится церемонией награждения и традиционным весенним концертом, где выступят Smilers.

Первый Майский забег прошел в 1988 году.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.jooks.ee.