На Майский забег за месяц до проведения зарегистрировалось более 10 000 участниц.
На Майский забег зарегистрировалось более 10 000 участниц
Растущая в последние дни активность регистрация обещает, что в забеге вновь примет участие более 15 000 любительниц бега.
На Майском забеге женщины и девушки смогут принять участие в традиционной семикилометровой дистанции. Ее можно будет пробежать, пройти или пройти скандинавской ходьбой. Можно выбрать дистанцию с хронометражем и без него. Трассы будут проходить по дорогам и тропам здоровья в окрестностях Маарьямяги.
Всех пришедших к финишу ждут подарки от спонсоров, медаль с цветами вишни и традиционное предложение рейса от Tallink. Маленьким любителям бега предлагают бесплатные детские забеги Limpa.
18 мая на Таллиннском певческом поле также будет открыта выставка-ярмарка, где будут представлены товары для спорта и досуга, можно будет ознакомиться с различной продукцией для здоровья и зарегистрироваться на спортивные мероприятия.
День завершится церемонией награждения и традиционным весенним концертом, где выступят Smilers.
Первый Майский забег прошел в 1988 году.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.jooks.ee.