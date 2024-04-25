БЕСПЛАТНАЯ ВОДА В Таллинне открылись общественные краны с питьевой водой

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тоомас Хайдак подчеркнул, что установка общественных кранов с питьевой водой в городских районах способствует достижению стратегической цели Таллинна - дом, который начинается с улицы. Доступ к чистой питьевой воде должен быть доступен каждому.

По словам генерального директора компании Tallinna Vesi Александра Тимофеева, общественные краны были популярны в прошлом летнем сезоне и ими активно пользовались спортсмены, семьи, проводящие время на свежем воздухе с детьми, а также гуляющие с домашними животными. «Все чаще жители носят с собой бутылку с питьевой водой, чтобы наполнить ее из общественного водопровода. Если вы отдадите предпочтение водопроводной воде в качестве ежедневной питьевой воды и откажетесь от потребления бутилированной воды, это внесет значительный вклад в сохранение нашей окружающей среды», - сказал Тимофеев.

Общественные водозаборы можно использовать в летний период, когда нет риска замерзания водопроводных кранов. Также потребность в потреблении воды увеличивается летом, особенно в жаркую погоду. Всего к летнему сезону в столице откроют около 60 пунктов общественного водозабора.

Из общественных кранов питьевой воды Таллинна Vesi течет здоровая питьевая вода контролируемого качества. Тимофеев подтвердил, что компания постоянно контролирует качество воды, регулярно отбирая пробы воды по всему городу. В течение года отбирается более 3000 проб воды.

По данным опроса клиентов, проведенного в прошлом году, почти 90 процентов жителей Таллинна и его ближайших окрестностей предпочитают питьевую воду из-под крана.

Ближайший кран с питьевой водой можно найти на карте.