С конце апреля вновь будет ходить поезд в Пиуза

«С весны до ранней осени конечная станция части рейсов Тарту-Койдула будет в Пиуза, чтобы мы могли лучше соответствовать ожиданиям и потребностям пассажиров, предоставляя им возможность с удобством посетить ландшафтный заповедник пещер Пиуза», - сказала директор по маркетингу Elron Марийс Адамберг.

С 29 апреля поезд Тарту-Пиуза будет выходить каждый день в 10.06, а по выходным также в 15.22. Обратный рейс из Пиуза будет отправляться по рабочим дням в 14.59, а по выходным в 13.11 и 17.06.