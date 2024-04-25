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Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

Ярмо Ягомяги
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Фехтование.
Фехтование. Фото: Tairo Lutter

На Олимпийских играх в Париже не будет фехтовальщиков из России и Беларуси.

Перевод: Каролийна Вертяева

Спортсмены из стран агрессоров сами себя вывели из игры. В конце этой недели состоится последний квалификационный турнир по фехтованию в Европе, но спортсменов из России и Беларуси туда не заявили.

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