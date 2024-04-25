Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

Rus.Postimees.eeСпортДля подписчиковРоссийские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в ПарижеЯрмо Ягомяги25 апреля 2024, 21:40CopyФехтование. Фото: Tairo LutterНа Олимпийских играх в Париже не будет фехтовальщиков из России и Беларуси.Перевод: Каролийна ВертяеваСпортсмены из стран агрессоров сами себя вывели из игры. В конце этой недели состоится последний квалификационный турнир по фехтованию в Европе, но спортсменов из России и Беларуси туда не заявили.КомментарииCopyКлючевые слова ПарижОлимпиадафехтованиеолимпиада в парижероссийские спортсмены