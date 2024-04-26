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Эдуард Одинец: штрафы вырастут вдвое – получим двойную пользу! (3)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Штрафы дисциплинируют нарушителей
  • Бюджет пополнится на 10 млн евро
  • Оформить ID-карту – 45 евро

Со следующего года административные штрафы вырастут вдвое, дорожные штрафы – почти в полтора раза. Заметно подорожает и оформление документов. Чем это обусловлено?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель правовой комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец. Парламентарий подчеркнул, что повышение штрафов дисциплинирует водителей и позволит сократить нехватку средств в бюджете.

Выдержки из беседы:

– Чем обусловлено удвоение штрафов? Оправданно ли это?

– Есть две стороны медали. С одной стороны, повышение штрафов дисциплинирует людей и заставляет их быть более законопослушными хотя бы на время. С другой стороны, это позволяет государству в большей мере компенсировать затраты на делопроизводство по оформлению этих штрафов.

– Выписать штраф – это очень сложная и дорогая процедура?

– Конечно! Люди работают, делают доказательную базу, оформляют документы и т.д.

– Почему столь заметное повышение штрафов и госпошлин планируется именно сейчас, когда растут налоги, не прекращается инфляция, закрываются предприятия, люди теряют работу?

– Это общее направление: правительство и государство в целом взяло курс на то, чтобы пересмотреть и доходную, и расходную части бюджета. Мы находимся в сложной бюджетной ситуации, когда у нас не хватает денег на ежедневные насущные вопросы. Повышение штрафных единиц было предусмотрено правительством уже в бюджетной стратегии.

– Что это, если не очередная попытка залезть в карман гражданина?

– Давайте будем честны! Дорогие граждане, пожалуйста, не нарушайте законы, тогда никто в ваш карман не залезет! Штрафы – это не то, что касается всех и каждого. Это касается только нарушителей закона.

– Сколько правонарушений это позволит предотвратить в будущем?

– Точных прогнозов нет, приходится исходить из средней статистики по правонарушениям. Думаю, что массового уменьшения проступков не будет, но кого-то данная мера точно дисциплинирует.

– Каков объем планируемых поступлений за счет увеличения штрафов?

– Прогнозируется, что в бюджет поступит дополнительно примерно 10 миллионов евро.

– А сэкономить эти 10 миллионов евро на бюрократии и зарплатах чиновников никто не пытался?

– По разным оценкам, в госбюджете не хватает от 500 миллионов до одного миллиарда евро. Каждые 10 миллионов – у нас на счету. Сейчас правительство ведет активную подготовку бюджетной стратегии на следующие четыре года, которая предусматривает большие сокращения, в том числе и в публичном секторе. Речь идет о сокращении чиновников и каких-то процессов. Все стороны ищут разные варианты экономии в бюджете.

– Штрафная единица за превышение скорости отличается от базовой штрафной едины? Это не одно и тоже?

– За превышение скорости – своя штрафная единица, которая увеличится с 5 до 7 евро, или в 1,4 раза (в марте 2022 года увеличилась с 3 до 5 евро, или в 1,6 разаприм. ред.). Таким образом, штрафная единица за нарушение скоростного режима будет на 1 евро меньше обычной штрафной единицы.

– Однако штрафы за превышение увеличатся примерно в полтора раза?

– Да. Пожалуйста, не превышайте скорость!

Размер штрафов и госпошлин:

Сейчас штрафная единица – 4 евро, с 1 января 2025 года – 8 евро. Штрафная единица за превышение скорости увеличится с 5 до 7 евро (в 1,4 раза), в марте 2022 года ставка повысилась с 3 до 5 евро.

Госпошлина за оформление ID-карты вырастет c 30 до 45 евро, новый паспорт обойдется вместо 45 евро в 60. Госпошлина за регистрацию брака повысится с 30 до 70 евро, за развод – с 50 до 90 евро.

Максимальный штраф за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро, штраф безбилетникам вырастет с 20 до 40 евро.

– Оформление документов с 1 января 2025 года тоже значительно подорожает. За ID-карту придется выложить вместо 30 евро 45, новый паспорт обойдется уже не в 45, а в 60 евро, госпошлина за регистрацию брака увеличится с 30 до 70 евро, а развод еще дороже: вместо 50 – сразу в 90 евро. Это ведь нешуточные суммы?

– Смысл госпошлин в том, чтобы компенсировать государству затраты на делопроизводство. И даже с повышением госпошлин государство продолжить работать в минус. Кстати, закон позволяет повысить пошлины намного больше, чем запланировано сейчас. К тому же госпошлины не повышались уже около 10 лет. И каждый день их никому платить не придется – такие события, которые требуют уплаты госпошлин, случаются в жизни любого человека нечасто.

Исключение – ID-карта, которую обязан иметь каждый. Для малообеспеченных людей закон предусматривает возможность ходатайствовать об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: нешуточные суммы – почему штрафы вырастут сразу вдвое? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: нешуточные суммы – почему штрафы вырастут сразу вдвое? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Konstantin Sednev
  • О каких штрафах идет речь?
  • Что подорожает вдвое? Проезд без билета, штраф за неправильную парковку?
  • Оправданно ли удвоение суммы наказаний?
  • Сколько проступков это позволит предотвратить?
  • Предусмотрены ли исключения?
  • Как будут штрафовать за превышение скорости?
  • Во сколько обойдется оформление документов?
  • Какие еще госпошлины могут повыситься?
  • Когда Рийгикогу примет законопроекты?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo 

Комментарии (3)
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