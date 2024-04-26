– Сколько правонарушений это позволит предотвратить в будущем?

– Точных прогнозов нет, приходится исходить из средней статистики по правонарушениям. Думаю, что массового уменьшения проступков не будет, но кого-то данная мера точно дисциплинирует.

– Каков объем планируемых поступлений за счет увеличения штрафов?

– Прогнозируется, что в бюджет поступит дополнительно примерно 10 миллионов евро.

– А сэкономить эти 10 миллионов евро на бюрократии и зарплатах чиновников никто не пытался?

– По разным оценкам, в госбюджете не хватает от 500 миллионов до одного миллиарда евро. Каждые 10 миллионов – у нас на счету. Сейчас правительство ведет активную подготовку бюджетной стратегии на следующие четыре года, которая предусматривает большие сокращения, в том числе и в публичном секторе. Речь идет о сокращении чиновников и каких-то процессов. Все стороны ищут разные варианты экономии в бюджете.

– Штрафная единица за превышение скорости отличается от базовой штрафной едины? Это не одно и тоже?

– За превышение скорости – своя штрафная единица, которая увеличится с 5 до 7 евро, или в 1,4 раза (в марте 2022 года увеличилась с 3 до 5 евро, или в 1,6 раза – прим. ред.). Таким образом, штрафная единица за нарушение скоростного режима будет на 1 евро меньше обычной штрафной единицы.

– Однако штрафы за превышение увеличатся примерно в полтора раза?

– Да. Пожалуйста, не превышайте скорость!