Время коммента Спор глухого со слепым: как общаются эстонское государство и православная церковь

Патриарх Кирилл (Гундяев) на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря 2023. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Очевидно, что сейчас православной церкви стоит проявлять расположенность к государству хотя бы для своего же блага, не говоря о гигиенических соображениях. Особенно в связи с тем, что священнослужители в России оказались фактическими заложниками патриаршего милитаризма. И сейчас у ЭПЦ МП и эстонского государства отношения не совсем равные по определению – во всяком случае, на время текущей войны в Украине.

Конечно, можно возмущаться тем, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс с видимой нервозностью ужесточал требования к митрополиту Евгению, которому в итоге так и не продлили ВНЖ, вменив опасность для эстонского государства. Можно усмотреть ту же логику в заявлениях министра и по поводу ЭПЦ МП. Так, его не удовлетворило послание синода, в котором была осуждена концепция «русского мира». Ляэнеметс заговорил о «вынужденной лжи» и даже о «специальном задании», которое якобы получили из Москвы православные иерархи Эстонии.

Лаури Ляэнеметс на съезде соцдемов в Пайде, март 2024. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja /Scanpix Baltics

Обвинения в «неискренности» выглядело бы явной паранойей, если бы не постоянный рост радикальности московского патриарха параллельно росту военной угрозы Эстонии. Поэтому выход из подчинения Москве, на котором настаивает эстонское государство, в нынешней ситуации становится более чем насущной целью. Как бы ни было сложно достичь ее на практике и как бы кому-то ни казалось, что война закончится и все утрясется.