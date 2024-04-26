«Если вы не купите, я останусь без работы»: жителей Эстонии призывают сообщать об агрессивном телемаркетинге

Если вам знакома описанная выше вымышленная история, и вы действительно получили подобный телефонный звонок, сообщите об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) собирает информацию об агрессивных коммерческих практиках в телефонном маркетинге. По законодательству коммерческая практика является агрессивной, если она притесняет или чрезмерно влияет на потребителя, тем самым существенно ограничивая свободу выбора потребителя или влияя на его поведение в отношении товара или услуги, заставляя потребителя принять решение о заключении сделки, которое он в противном случае не принял бы.

Чрезмерное влияние - это использование более сильного положения продавца товара или услуги для оказания давления на потребителя образом, который существенно ограничивает его способность сделать осознанный выбор.

Агрессивные коммерческие практики запрещены к использованию и к ним относятся, например:

1. Излишнее влияние

Продавец постоянно делает предложения, которые потребитель не запрашивал. В частности, продавец может оказывать чрезмерное давление, ссылаясь на временные рамки, с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться различные несчастные случаи или другие серьезные, или особые обстоятельства.

2. Взимание платы за незаказанные товары или услуги

Потребителю присылают товары или оказываются услуги, которые он не заказывал, а затем требуют за них плату.

3. Договорная ловушка