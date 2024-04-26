В Эстонии пополнился список запрещенных наркотических и психотропных веществ

«Употребление наркотиков может привести к смерти. Однако новые и иностранные вещества особенно опасны для потребителя, поэтому человек должен быть осторожен, а государство должно как можно скорее ограничить их доступность», - заявила Сиккут.

По словам советника отдела здоровья населения Министерства социальных дел Кристийн Микко, вещества, внесенные в список, представляют серьезную угрозу для здоровья населения: с ними не проводились клинические испытания на людях, а их точные свойства и эффекты неизвестны.

«Происхождение, точный состав и чистота продуктов, содержащих эти новые психоактивные вещества, также неизвестны. Потребители психоактивных веществ подвергаются серьезному риску передозировки, поскольку так называемые безопасные дозы неизвестны», - добавила она.

Отныне наркотическими и психотропными веществами считаются бромазолам, 2-фторкетамин, дезхлоркетамин, тетрагидроканнабифорол (THCP), 1-фенилэтиламин, ацетат гексагидроканнабинола, гексагидроканнабифорол (HHCP) и тетрагидроканнабидиол.

Тетрагидроканнабифоролу, который присутствует в составе жидкости для электронных сигарет и сладостей, в рекламе приписывают лечебные свойства без каких-либо доказательств - такая вводящая в заблуждение информация может нанести серьезный вред здоровью потребителя.

Дехлоркетамин и 2-фторкетамин по действию аналогичны запрещенному наркотику кетамину. Бромазолам аналогичен алпразоламу, седативному средству, и вызывает, среди прочего, расстройства памяти, снижение способности к обучению, нарушение баланса, координации и скорости реакции.

Перечисленные новые психоактивные вещества не имеют известного медицинского или иного законного применения, и их употребление связано с серьезным вредом для здоровья и возможными смертельными случаями.

Изменения в постановлении вступят в силу 28 апреля. Продукты, содержащие добавленные в список психоактивные вещества, будут переданы в Департамент полиции и погранохраны.