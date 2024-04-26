По его словам, Европе необходимо создать надежную независимую систему обороны, чтобы в случае необходимости она могла начать войну без помощи США.

Президент Макрон добавил, что европейским армиям не нужно объединяться, но они должны иметь общие цели, такие как создание в конечном итоге общеконтинентального противоракетного щита, и призвал к созданию Европейской военной академии.

Поскольку и Китай, и США - крупнейшие экономики мира - «больше не уважают правила» открытой международной торговли, жизненно важно, чтобы ЕС боролся сам за себя. «Мы не можем быть единственными, кто соблюдает правила, - сказал он, - мы слишком наивны».

Президент Макрон сказал, что он совершенно сознательно отказался исключить отправку сухопутных войск в Украину, о чем он впервые заявил в феврале. Он заявил, что «стратегическая двусмысленность» является важной частью нового геополитического порядка. «Почему мы должны говорить русским, где наш лимит?» - спросил он.

Макрон также сказал, что Европе необходимо показать, что «мы не просто вассалы Соединенных Штатов… что мы балансирующая сила, которая отвергает биполярный [мир]. Мы не просто маленькая часть Запада».

Президент также заявил, что одним из самых больших рисков для выживания Европы является ее собственная деморализация. «Европа может умереть сама по себе, - сказал он. - Риск в том, что мы все привыкли недооценивать самих себя».