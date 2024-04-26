Поздравляем! Жительнице Эстонии исполнилось 103 года

Хильда Микк - человек пытливого ума, всю свою жизнь писала стихи и записывала свои воспоминания. Два года назад с помощью ее внуков вышла в свет и книга «Kogutud pikalt eluteelt».

Когда три года назад ей исполнилось сто лет, Микк заявила, что считает секретом своей долгой жизни любовь. По ее словам, любить нужно даже тех, кто делает плохие вещи.

В 103-й день рождения жизнерадостную и с отличной памятью жительницу Тырва поздравила и волостная старейшина Хелен Элиас.

В тот же день у правнука Хильды Ромета Пиллера также был день рождения, ему исполнилось 28 лет. Активный молодой человек - директор Рынгуской средней школы, член Тырваского волостного собрания и руководитель Тырваского молодежного театра Hingevärvid.