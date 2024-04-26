Эстонские керлеры вышли в плей-офф чемпионата мира

В начале матча обе пары соперников играли осторожно, и по итогам четвертого тура счет был ничейным - 4:4. Однако в пятом туре Эстония завоевала три очка, а в шестом эстонцы вынудили Францию ​​взять одно очко. В седьмом раунде Калдвеэ и Лилль взяли игру под свой контроль. Отличный бросок Мари Калдвеэ принес эстонцам три очка, и счет изменился на 8:3 в пользу Эстонии. Последний тур до конца не доиграли, потому что соперники сдались последнего тура игры не было, потому что соперник сдался. Эстония одержала шестую победу и обеспечила себе место в плей-офф.

Харри Лилль отметил, что первая цель чемпионата мира достигнута. «Отличная борьба нашей команды, мы вышли из сложной ситуации в подгруппе и вышли в плей-офф. Первая цель достигнута», - сказал Лилль.

Эстония заняла третье место в подгруппе и в плей-офф встретится с Канадой, на счету которой семь побед и одно поражение. Матч Эстония-Канада состоится сегодня в 11 часов утра по эстонскому времени.

Эстонская пара керлеров на данный момент занимает второе место в мировом рейтинге среди смешанных пар по керлингу. Калдвеэ и Лилль в этом сезоне успешно отыграли несколько этапов Кубка мира в Европе, а в Канаде второй год подряд был выигран турнир Большого шлема высокого уровня.