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Будьте внимательны в путешествиях: Финляндию пожирают клопы

Вера Копти
, журналист
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Постельные клопы.
Постельные клопы. Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock

В Финляндии постельные клопы стали настоящим бедствием.

Часто клопы попадают в дома в использованной мебели. Поэтому важно тщательно проверять мебель, купленную на блошиных рынках, в комиссионках, секонд-хендах, а также с рук, пишет Iltalehti.

Финский департамент по безопасности и химикатам (Tukes) недавно опросил несколько компаний по борьбе с вредителями, насколько серьезной проблемой на самом деле являются постельные клопы. По данным компаний, проблема распространения постельных клопов состоит не только в увеличении их численности и связанной с этим сложности борьбы с ними, но также имеет экономический и медицинский аспекты. 

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