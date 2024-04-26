Будьте внимательны в путешествиях: Финляндию пожирают клопы

Часто клопы попадают в дома в использованной мебели. Поэтому важно тщательно проверять мебель, купленную на блошиных рынках, в комиссионках, секонд-хендах, а также с рук, пишет Iltalehti.

Финский департамент по безопасности и химикатам (Tukes) недавно опросил несколько компаний по борьбе с вредителями, насколько серьезной проблемой на самом деле являются постельные клопы. По данным компаний, проблема распространения постельных клопов состоит не только в увеличении их численности и связанной с этим сложности борьбы с ними, но также имеет экономический и медицинский аспекты.