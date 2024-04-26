Депутат Рийгикогу доедет на велосипеде из Таллинна в Киев

Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 километров. Путь занимает около недели. Группа начала движение в 8 утра с площади Вабадузе.

Финансовые пожертвования собираются совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для Силы беспилотных систем Украины и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Приобретение двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, стоит 18 000 евро, а 35 FPV-дронов - 14 000 евро.

В прошлом году Вага стал чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповой гонке.