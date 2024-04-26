Пять человек отравились угарным газом

У пострадавших было головокружение и кратковременная потеря сознания. К моменту прибытия спасателей жильцы уже покинули здание, у всех были тошнота и кашель. По вечерам печь топилась более двух недель, тяга была слабая, дым распространялся по помещениям, но, по словам жильцов, комнаты проветривали.

Однако заслонку, видимо, закрыли слишком рано, и в помещения просочился невидимый и не имеющий запаха угарный газ, что стало угрожать жизни людей. Скорая помощь доставила ребенка вместе с родителями в больницу, спасатели проветрили помещение.

К сожалению, в доме отсутствовало важное в таких случаях устройство – датчик угарного газа, который обязателен в зданиях с твердотопливными и газовыми системами отопления.

Спасатели также обращают внимание на то, что пламя необходимо полностью потушить, прежде чем закрыть заслонку обогревающего устройства. В противном случае оставшийся отопительный материал продолжит сгорать неполностью и будет выделяться много крайне токсичного угарного газа, который попадет в помещения.

Невидимый и не имеющий запаха, но высокотоксичный угарный газ можно обнаружить в воздухе только с помощью датчика угарного газа.