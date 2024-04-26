ЗЕЛЕНЫЙ СКАЧОК Доля возобновляемой энергии в Эстонии стремительно растет

В первом квартале этого года, как и год назад, доля возобновляемой электроэнергии в общем потреблении электроэнергии составила 30 процентов. Доля возобновляемой электроэнергии составила 55 процентов от общего производства электроэнергии по сравнению с 45 процентами в прошлом году. Увеличение доли возобновляемой электроэнергии обусловлено увеличением производства электроэнергии из солнечной и ветровой энергии, а также биомассы. Кроме того, одновременно сократилось производство электроэнергии из невозобновляемых источников энергии.

На произведенную из биомассы, биогаза и отходов электроэнергию пришлось в первом квартале 54 процента производства возобновляемой энергии. С января по март из этих видов топлива было произведено 424 гигаватт-часа электроэнергии, что на десять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение связано с тем, что в прошлом году за этот период на станциях было несколько остановок. На производство этих видов топлива было выплачено почти 7,7 млн евро субсидий.

На долю ветроэнергетики пришлось 34 процента общего производства возобновляемой энергии. Производство ветроэнергетики составило 271 гигаватт-час, что на 18 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. В первом квартале на производство ветроэнергетики было выплачено 6,5 миллионов евро субсидий. В течение первых трех месяцев года было выплачено 20 процентов от годового лимита в 600 гигаватт-часов, подлежащих субсидированию.

Строительство солнечных парков продолжается, и по состоянию на первый квартал имеется более 800 мегаватт подключенных к сети солнечных установок. В первом квартале этого года с помощью солнечных батарей было произведено и передано в сеть 88 гигаватт-часов электроэнергии, что на 64 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За электроэнергию, произведенную за счет солнечной энергии и переданную в сеть, была выплачена субсидия в размере 2,8 млн евро.

В первом квартале этого года производство гидроэнергии составило десять гигаватт-часов, в качестве субсидий было выплачено 75 900 евро.

С января по март этого года производители получили в общей сложности 17,1 млн евро в виде субсидий на возобновляемую электроэнергию, что на 29 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Субсидии на эффективное совместное производство в первом квартале этого года составили 0,8 миллиона евро, что соответствует уровню прошлого года.