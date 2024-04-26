Таллинн направит миллионы евро в русские школы

Новый вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин планирует продолжить и прошлые успешные меры поддержки учителей, такие как проект языкового обмена и языковые курсы. В планах у города и увеличение зарплатного фонда переходящих на эстонский язык обучения школ и детских садов.

О конкретной сумме, которая будет выделена школам, коалиция начнет договариваться спустя две недели. Однако, по словам Яшина, речь идет о миллионах евро. Тем не менее такой суммы не хватит, чтобы значительно повысить зарплату абсолютно всем учителям столицы.

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Ранее Яшин сказал Rus.Postimees, что лучше всего нацеливаться на те школы, которые переходят на эстонский язык обучения: «В Ида-Вирумаа это уже происходит. Многие говорят, что это несправедливо, учителя приехали из Ляэне-Вирумаа и других уездов, чтобы преподавать там, но людям нужно объяснить, что перед нами стоит очень большая реформа, очень важная работа, которая затрагивает всех и в которой должны участвовать все».

«Нужно задуматься о том, чтобы наша безопасность была обеспечена. Общество должно быть единым, но также важно, чтобы каждый понимал, что эта реформа значит для всех нас», - добавил он.

Также Яшин отметил, что сумма, которая позволяет реально что-то изменить и оказать влияние в Таллинне, составляет десять миллионов евро.